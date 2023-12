– Statsbygg har aldri hatt noe oppdrag som rådgiver for NSM i denne prosessen her, sier kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg til Dagens Næringsliv.

Ifølge Justisdepartementet har NSM tidligere hevdet at de innhentet bistand fra Statsbygg før de inngikk den omstridte leiekontrakten med Norwegian Property. Da skal Statsbygg ha gitt grønt lys for kontrakten.

Det bestrider Aschim.

– Prosessen og leieavtalen slik jeg oppfatter den gjennom mediedekningen, er helt fremmed for hvordan Statsbygg opererer. Statlige aktører låner ikke penger. De får det bevilget, sier hun til NRK.

Hun sier at Statsbygg i et møte med NSM i januar 2022 «anbefalte NSM på det sterkeste at de avbrøt leieprosessen og begynte på nytt med Statsbygg som rådgivere».

– Etter dette har vi ikke hatt noe kontakt med NSM, sier hun til DN.

I hvilken grad Statsbygg har vært involvert i prosessen rundt leiekontrakten blir en sentral del av undersøkelsene Justisdepartementet skal foreta fremover.