Torsdag slapp Open AI nyheten om at de har utviklet et verktøy som kan lage naturtro videoer basert på tekstinstruksjoner fra brukerne. Venstres Grunde Almeland, som leder kulturkomiteen på Stortinget, er bekymret.

– Den nye digitaliseringsstrategien til regjeringen står i fare for å være utdatert før den er lansert, sa Almeland til NTB fredag morgen.

Digitaliseringsminister Karianne Tung (Ap) påpeker overfor NTB at dagens lovverk i all hovedsak er teknologinøytralt.

– Skal vi til enhver tid lage nytt regelverk når en ny teknologi introduseres, blir vi hvert fall springende etter. Derfor faller dette på sin egen urimelighet. Jeg tror Almeland bedre enn de aller fleste vet hvor lang tid lovarbeid faktisk tar, og så må jeg minne på at det er de samme reglene som ellers i samfunnet, som også gjelder på internett, sier Tung

Hun gir likevel Almeland rett i at norsk næringsliv og forskningsmiljøer skal ha samme rammevilkår som i resten av EU. Derfor skal KI-forordningen samtidig som i EU.

– Det betyr at vi verken kan innføre AI Act for tidlig, eller for sent. Vi kan verken være for strenge, eller for lite regulerende. Jeg er trygg på at vi kommer til å lande dette på en god måte, nettopp fordi vi er opptatt av å gjøre det både raskt og riktig. Både for oss som bruker teknologien og de i Norge som lager den, sier Tung.