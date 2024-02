Undervisningen for alle utenom 1.- og 3.-trinn utgår fordi det grunnet mangel på personale ikke er forsvarlig å holde skolen åpen, ifølge en melding sendt til foreldre og foresatte.

Ifølge Glåmdalen skyldes personalmangelen at flere ansatte ikke har møtt på jobb onsdag, dagen etter at det ble kjent at skolens rektor og assisterende rektor har sagt opp stillingene sine.

Etter oppsigelsene gikk det ut en melding signert «alle ansatte ved Glommasvingen skole». Der ba de om at skolens toppledere skulle bli i sine roller.

– Vi, de ansatte, har et sterkt ønske om å beholde den nåværende ledergruppa slik at det skapes stabilitet for alle på Glommasvingen skole, het det.

Kommunedirektør Anita Orlund i Sør-Odal kommune sendte tirsdag kveld ut en melding til de ansatte.

– Jeg er informert om at ansatte vurderer planlagt fravær fra arbeidsplassen i morgen. Etter å ha snakket med HR er det viktig for meg å gi dere god informasjon: Arbeidsgiver har en forventning om at alle møter på jobb i morgen i henhold til arbeidsavtale og arbeidsplikt. Arbeidsgiver vil måtte vurdere det som alvorlig hvis du likevel velger å ikke møte. Gyldig fravær omfattes selvsagt ikke av dette, skrev hun.

Glåmdalen har onsdag ikke lykkes i å få en kommentar fra kommunedirektøren.