Broen skal gå over Twentekanalen i Lochem drøyt 100 kilometer øst for Amsterdam, skriver kringkasteren NOS.

Akkurat hva som skjedde, er foreløpig uklart. Det som er kjent, er at to kraner skulle heise en bue på plass, og at kranen på et tidspunkt mistet buen.

Tilstanden til de to skadde er fortsatt ukjent.