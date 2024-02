Ministerkonferansen er den 13. i rekken. Eide får med seg stortingsrepresentanter og representanter fra flere departementer og sivilsamfunnet.

Prioriteringene vil være å sørge for at Verdens handelsorganisasjon (WTO) har en velfungerende mekanisme for å løse handelstvister, skriver Utenriksdepartementet i en pressemelding.

– I en tid med økende geopolitiske spenninger er det desto viktigere at vi styrker og bevarer institusjoner som WTO, det er Norges primære handelspolitiske interesse, sier utenriksministeren.

Konferansen er WTOs øverste beslutningsorgan.