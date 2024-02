Spesialenheten for politisaker har konkludert med at politibetjenten opptrådte uaktsomt da vedkommende rygget politibilen slik at den traff motorsykkelen, opplyser Spesialenheten på egne nettsider.

Under hendelsen i begynnelsen av februar brukte ikke politibetjenten ryggekamera, og vedkommende hadde mistolket sin kollegas håndsignal til å tro at det var fri bane.

Føreren av motorsykkelen ble påført smerter i albue og ribbein, i tillegg til at motorsykkelen fikk mindre materielle skader.

Spesialenheten har avklart at betjenten ikke var ruspåvirket under hendelsen.

Dersom forelegget ikke vedtas, sendes saken til behandling i tingretten.