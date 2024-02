Mannen er tidligere ustraffet, skriver Oslo politidistrikt i en pressemelding. Der går det fram at mannen også er idømt erstatningsansvar på i overkant av 2 millioner kroner.

Phishing, på norsk også kalt nettfisking, er en betegnelse på digital snoking eller «fisking» etter sensitiv informasjon, som passord eller kredittkortnummer.

– I dommen konkluderer tingretten med at mannen har vært en del av et svært profesjonelt og internasjonalt bedragerimiljø og at han medvirket til bedrageriet ved å stille kontoen sin til disposisjon for bedrageriene, samt rekruttere andre hvitvaskere, skriver politidistriktet i pressemeldingen.

Mannen erkjente ikke straffskyld i retten, og har anket dommen.

Han ble pågrepet på Gardermoen den 6. februar i år idet han boardet et fly på vei til Thailand via Dubai. Han ble varetektsfengslet neste dag og påtalemyndigheten vil be ham om å sitte i varetekt fram til rettskraftig dom.

Aktor og påtaleansvarlig politiadvokat Alexander Øien sier han er fornøyd med dommen.

– Vi noterer oss også at retten har fulgt påtalemyndigheten i synet på at det bør gjelde et strengt straffenivå for medvirkere til phishing-bedragerier i alle ledd – også dem som medvirker til bedrageriene gjennom såkalt muldyrvirksomhet, sier han.