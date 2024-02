Det er Henrik Urdal som er direktør ved Institutt for fredsforskning (PRIO). I fjor traff han blink da fredsprismottaker Narges Mohammadi lå på toppen av listen.

I år ligger det an til å bli en organisasjon som får fredsprisen, ifølge Urdals liste. Helt øverst på årets liste ligger ODIHR – Kontoret for demokratiske institusjoner og menneskerettigheter under OSSE. De er best kjent for sin rolle som valgobservatører.

– I år er selve demokratiet på valg. Mer enn halvparten av menneskeheten bor i et land der folk skal gå til urnene i år, selv om ikke alle disse landene er demokratier, sier Urdal.

PRIO-direktøren mener en fredspris til valgobservatørene vil fortelle hvor viktig frie og rettferdige valg er.

– Valg er en av de viktigste hjørnesteinene i et demokrati, og dermed spiller valgobservatører en avgjørende rolle for hvordan folk opplever legitimiteten rundt valgprosessen. En fredspris til valgobservatører vil sende et sterkt signal om betydningen av frie og rettferdige valg, og ikke minst hvor viktig dette er for fred og stabilitet.

På listas andreplass finner vi Den internasjonale domstolen (ICJ).

Tredjeplassen fylles av UNRWA og Philippe Lazzarini. Nummer fire er Article 36 og the Campaign to Stop Killer Robots. På femteplass ligger UNESCO og Europarådet.