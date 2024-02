Gode tall fra våpen- og ammunisjonsprodusenten Kongsberg Gruppen sendte aksjen opp med 10,7 prosent, mens dagens mest omsatte ble Equinor, hvis aksje falt med 0,3 prosent.

Til tross for svakere driftsresultat for Yara i fjerde kvartal i fjor, tall som ble lagt fram fredag, var resultatet bedre enn ventet, og markedet reagerte med å sende gjødselprodusenten opp med 4,1 prosent.

Sportsgiganten XXL leverte på sin side nye krisetall, og aksjen falt med 4,9 prosent.

Blant de større selskapene på hovedindeksen utenom allerede nevnte Equinor og Yara, noterte Aker BP seg for en opptur med 2,2 prosent, mens Telenor falt med 1,3 og DNB med 0,3 prosent.

Et fat nordsjøolje ble ved børsslutt omsatt for rundt 82 dollar fatet, opp med 0,3 prosent, mens et fat amerikansk lettolje gikk for rundt 76,7 dollar – også fram med cirka 0,3 prosent.

Blant de mer sentrale europeiske aksjeindeksene falt FTSE 100 i London omtrent likt som Oslo Børs, med 0,3 prosent, mens DAX 30 i Frankfurt falt med 0,4 prosent og CAC 40 i Paris med 0,5 prosent.