Det melder NRK.

Tidligere fredag opplyste politiet i en pressemelding at mannen som ble funnet død 30. desember i fritidsboligen på Flisa, døde av et skudd i hodet.

– Det er tatt beslag i en rekke skytevåpen ulike steder, men det våpenet som avfyrte det dødelige skuddet, er foreløpig ikke funnet, sa politiinspektør Henning Klauseie i Innlandet politidistrikt i en pressemelding.

Det var den siktede kvinnen som ringte AMK og varslet om dødsfallet. Politiet opplyste at mannen hadde et lite sår i hodet som politiet reagerte på, og at det derfor ble besluttet obduksjon.

Kvinnen har tidligere nektet straffskyld og sagt at hun ikke vet hvordan samboeren døde.