– Det burde være selvsagt at folk i Norge skal kunne leve frie og trygge liv. Men slik er det ikke for alle. De skeive organisasjonene gjør en svært viktig jobb for å bedre situasjonen for skeive i Norge, og vi vil bidra til å løfte fram deres stemmer og perspektiv, sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery (Ap).

Nær 25 millioner av støtten er driftstilskudd til tolv organisasjoner på feltet, deriblant Fri, Skeiv Ungdom, Skeiv Verden og Salam. I tillegg får flere pridearrangementer rundt om i landet tilskudd, deriblant Oslo Pride, Arctic Pride i Tromsø, Regnbuedagene i Bergen og Trans Pride.

– På disse festivalene feirer vi mangfoldet og retten til å være seg selv. De handler også om fellesskap, om å inkludere, løfte og sette søkelys på utfordringene som gjenstår, sier Jaffery.