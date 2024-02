Derfor ønsker Helse sør-øst nå å redusere bruken av undersøkelsesmetoden.

Gastroskopi er en undersøkelse av spiserør, magesekk og tolvfingertarm. Den benyttes i hovedsak for å diagnostisere sår eller kreft. Ved hjelp av en bøyelig slange overføres fargebilder fra kroppens indre til en skjerm.

– Vi må redusere overbehandling, og derfor er det et mål å benytte gastroskopi i mindre grad enn tidligere, sier fagdirektør Ulrich Spreng i en pressemelding.

Han forklarer at det vil spare sykehusenes ansatte for mye tid, og at det frigjør både helsepersonell og lokaler til annen aktivitet.

– Målet vårt er at pasienter skal få slippe unødvendige og plagsomme undersøkelser, men også at leger og annet helsepersonell kan bruke tiden sin til andre viktige oppgaver, sier Spreng.

Formålet med gastroskopi er å påvise eller utelukke sykdommer som betennelse, sår og svulster.