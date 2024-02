– For å nå FNs bærekraftmål, må vi spise mer mat fra havet. Norsk hvalfangst er et lite, men viktig bidrag til sunn og kortreist sjømat, sier fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth i en pressemelding.

Det finnes over 100.000 vågehval i Nordatlanteren. At kvoten for fangst av vågehval nå økes skyldes ubrukt kvote i både 2022 og 2023, ifølge regjeringen.

– Norsk hvalfangst møter mange myter, som ikke stemmer med virkeligheten. Vågehvalbestanden er i en svært god forfatning, og Norge er langt framme når det gjelder effektive fangstmetoder og dyrevelferd, sier fiskeriministeren og tilføyer:

– Hvalen spiser betydelige mengder fisk som er mat for andre arter, også mennesker. Norsk hvalfangst bidrar til balanse i de marine økosystemene.