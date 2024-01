Det opplyser statsadvokat Alvar Randa ved Oslo statsadvokatembeter til VG tirsdag kveld.

– Jeg er informert om at han er pågrepet i Storbritannia i dag.

Rajas eksmann er tiltalt for en rekke tilfeller av seksuelle overgrep og vold mot henne og deres felles barn i en periode på 22 år. Han har hele tiden hevdet at han er uskyldig.

Rettssaken skulle egentlig starte i Oslo tingrett tirsdag 21. november i fjor, men kun tre dager før ble saken utsatt ettersom påtalemyndigheten ikke visste hvor tiltalte befant seg. Noen dager senere ble han etterlyst internasjonalt.

Ifølge Folkeregisteret meldte mannen flytting ut av landet i fjor.

– Det er en stor lettelse, og jeg har hele tiden hatt troen på at påtalemyndigheten ville komme til å pågripe ham på et tidspunkt. Nå håper jeg at saken kommer opp for retten, slik at vi slipper å vente lenger på rettssak, sier Rajas bistandsadvokat Hege Salomon til VG.

Raja ble rikskjent da hun i 2022 ga ut en bok der hun fortalte om tvangsekteskap, fysisk mishandling og seksuelle overgrep fra sin tidligere ektemann.

Hun er søsteren til den profilerte toppolitikeren Abid Raja fra Venstre.