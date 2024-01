– Det er vårt ansvar å sørge for at kollektivtransporten i Oslo og Akershus går når den skal, og vi ser svært alvorlig på situasjonen som er oppstått med altfor mange innstillinger og forsinkelser. Slik skal det ikke være, sier administrerende direktør Bernt Reitan Jenssen i Ruter i en pressemelding.

Tirsdag møtte Ruter sine eiere Oslo kommune og Akershus fylkeskommune for å legge fram sine 27 tiltak som skal løse noen av problemene.

Tiltakene som ble lagt fram på møtet, innebærer blant annet piggdekk i utvalgte områder, bedre informasjon til de reisende, bedre vedlikehold av veiene og oppfølging av kontraktsbrudd.

På lengre sikt innebærer tiltakene i hovedsak å fremskynde utskifting av gamle løsninger på holdeplasser og om bord, i tillegg til å vurdere flere elbusser.

– For oss er det viktig å gjøre alt vi kan for å løse utfordringene vi har hatt. Vi har startet evalueringen for å lære av situasjonen som har oppstått, slik at vi kan forbedre oss, sier Jenssen i pressemeldingen.

Ifølge NRK har ikke Ruter fått noen frist for å ordne opp, men samferdselsbyråd Marit Vea (V) sier at hun vil følge tett med på hvordan situasjonen utvikler seg.