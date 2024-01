Kjennelsen kommer etter at aksjonær Richard Tornetta i gikk til retten med en påstand om at Musk var overbetalt. Dommer Kathaleen McCormick kom fram til at lønnspakken – som tilsvarer over 580 milliarder kroner med dagens kurs – er en ufattelig sum og ikke rettferdig overfor elbilprodusentens aksjonærer.

– Det er en god dag for de snille folkene, skriver Tornettas advokat Greg Varallo i en epost.

– Aldri stift selskapet ditt i Delaware, skriver Musk selv på X/Twitter etter rettens avgjørelse

Tesla-aksjen falt 3 prosent da den 200 sider lange kjennelsen ble offentliggjort.

Dommer McCormick sier hun hastebehandlet saken for å beskytte selskapet og aksjonærene mot skadelig usikkerhet. Hun behandlet også saken da Twitter gikk til søksmål mot Musk da han prøvde å komme seg unna budet han hadde lagt inn for å kjøpe det sosiale mediet for 44 milliarder dollar.