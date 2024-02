– Boligprisene pleier å stige utover vinteren og våren, og det venter vi vil skje i år også, sier sjeføkonom Sissel Monsvold i Obos.

Men hun tror prisveksten blir noe svakere enn normalt.

– Det var noe økning i boliglånsrentene i februar etter at Norges Bank satte opp renten i desember 2023, og det er et fortsatt stort lager av usolgte bruktboliger. Det er ventet at det vil dempe prisoppgangen, sier hun videre.

De tolv siste månedene har prisene i Oslo steget 1 prosent og 2 prosent på landsbasis.