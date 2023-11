– Dette er en alvorlig sak. Det er viktig at han nå har fortalt åpent og ærlig om dette, og ber om den hjelpen han trenger, sier Marie Sneve Martinussen til VG.

Mandag innrømmet Moxnes fem nye tyverier og sier at han har et psykisk helseproblem.

Martinussen sier at hun skjønner at den tidligere Rødt-lederen har hatt det skikkelig tungt og vanskelig, og at det er vondt å gjøre.

– Jeg er glad for at han nå har klart å dele dette og at han skal ta tak i problemene. Vi vil gi han den støtten han trenger fra oss for å få det til.

Moxnes er sykmeldt fra mandag 13. november til 27. november.