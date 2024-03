Avtalen ble signert av blant andre næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) og Indias handelsminister Piyush Goyal i morgentimene norsk tid søndag. Den kan få store betydninger for norsk næringsliv.

– Det er en utrolig god nyhet for norske bedrifter at vi nå får en handelsavtale med India. India er et svært viktig og raskt voksende marked. Denne avtalen gir store muligheter for eksport og samarbeid, sier Ole Erik Almlid, administrerende direktør i NHO.

Almlid sier en handelsavtale med India har hatt høy prioritet hos NHO og vært sterkt ønsket av deres medlemsbedrifter.

Med avtalen fjernes tollen på nesten alle varer og tjenester på all norsk eksport til India. Samtidig skal Norge og de andre Efta-landene som også er med på avtalen investere 100 milliarder dollar i India, ifølge Indias handelsminister Piyush Goyal.

– Høy toll har vært et betydelig hinder for eksport til India. Det at den fjernes for en så stor andel av varene vi eksporterer er svært positivt for våre bedrifter, sier Almlid.