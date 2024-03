Samtidig tror 42 prosent av de spurte at det er liten fare, mens 27 prosent sier verken eller. Resten vet ikke.

– En betydelig andel nordmenn tror vi blir vitne til andre verdenskrig og én av åtte tror på atomkrig i sin levetid. Krig bekymrer mange nå, selv om de fleste håper på det beste, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Hun sier at de yngre naturlig nok tror at faren for å oppleve en tredje verdenskrig er større enn de eldre, men det er først i aldersgruppen over 50 år at et knapt flertall tror det er liten fare for en tredje verdenskrig i deres levetid.

I den samme undersøkelsen mener et betydelig flertall på 70 prosent at Norge bør ruste opp og investere mer i eget forsvar.

– Uansett partitilhørighet mener et flertall av velgerne at det må investeres mer i forsvaret og rustes opp. Norge preges nå av noe så sjeldent som en tverrpolitisk vilje til opprustning, sier Clausen.

Undersøkelsen er gjennomført i Opinions samfunnsmonitor, i et landsrepresentativt utvalg av befolkningen på 1000 personer i tidsrommet 28. februar til 5. mars. Feilmarginen er på mellom 1,4 og 3,1 prosentpoeng, opplyser Opinion.