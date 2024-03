Det viser tall P4 har fått fra Politidirektoratet.

– Jeg tror generelt publikum opplever at norsk politi løser situasjoner på en god måte. Først og fremst ved god kommunikasjon, men noen ganger er ikke det tilstrekkelig, og da er elektrosjokkvåpen et virkemiddel for å få kontroll på en situasjon eller person med liten fare for personskade, sier nestleder Ørjan Hjortland i Politiets Fellesforbund til kanalen.

Politiet erfarer at de hovedsakelig bruker elektrosjokkvåpen i situasjoner der rus eller psykiatri spiller inn.

Våpenet har blitt testet ut av norsk politi siden 2019, men først i fjor tok samtlige politidistrikter det i bruk.

– Det har blitt et viktig verktøy for politiet. Før gikk spennet i maktmidler fra batong og pepperspray til skytevåpen. Nå har vi større handlingsrom, sier Hjortland.