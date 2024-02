– Boeing må forplikte seg til reelle og dyptgripende forbedringer. Det vil kreve vedvarende innsats fra ledelsen, og vi skal holde dem ansvarlig hvert skritt av veien, med gjensidig avtalte målsettinger og forventninger, sa FAA-sjef Mike Whitaker etter et møte med Boeing-sjef Dave Calhoun denne uka.

Boeing er i hardt vær siden et dørpanel løsnet på et flunkende nytt Alaska Airlines-fly i 16.000 fots høyde, og 737 Max 9-flyet måtte nødlande mens passasjerene stirret ut av et gapende hull i flysiden.

En ekspertrapport som ble kjent tidligere denne uka, er svært kritisk til selskapets sikkerhetsprosedyrer. Den sier at kontrollprosessene er mangelfulle og forvirrende og ikke bidrar til en positiv sikkerhetskultur.

Andre krise på få år

Hendelsen med 737 Max-flyet til Alaska Airlines er den andre større krisen for Boeing på få år etter to stygge ulykker med tidligere utgaver av Max-flyene i Etiopia og Indonesia, der til sammen 346 mennesker mistet livet.

Det førte til at alle 737 Max-fly ble satt på bakken i nesten to år mens Boeing jobbet med å ordne opp i problemet. Det resulterte i store tap for mange flyselskap og stor skade på Boeings omdømme.

Etter hendelsen i januar i år ble alle Max 9-fly satt på bakken i flere uker, og produksjonen er blitt begrenset mens FAA gjennomgår produksjonsprosessen.

Skepsis fra flyselskaper

Rapporten om hendelsen i januar viste at det manglet fire viktige bolter på dørpanelet som falt av. Ifølge rapporten ble boltene fjernet for å reparere skader, men det er ikke tegn til at de ble satt inn igjen.

Funnet førte til stor irritasjon hos Boeings kunder. Noen, blant dem Alaska Airlines, gjennomfører fra nå av egne sikkerhetskontroller på nye fly før de blir satt i trafikk, mens andre selskap sier de vurderer å kansellere bestillinger på Max 9-fly og i stedet se etter fly fra andre produsenter.

Den eneste andre produsenten av store passasjerfly, er europeiske Airbus. I de siste fem årene har Airbus solgt flere fly enn Boeing, og i januar meldte de om ny rekord i 2023 med 11 prosent flere leverte fly enn året før.