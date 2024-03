Den 22. januar 2024 omkom en kvinne i snøskred ved Finnvikeidet i Tromsø da hun var på tur med hunden sin.

– Det var ingen vitner til ulykken, og man kan derfor ikke være helt sikker på hvordan ulykken skjedde, skriver Varsom om rapporten om ulykken.

– Alt tyder på at hun har gått til fots og deretter akt ned en bakke som var bratt nok til at man kunne utløse skred. Her har det løsnet et skred som har begravd både kvinnen og hunden, skriver de.

Varsom minner om at det er terrenget man ferdes i som avgjør om man utsetter seg for snøskredfare, ikke aktiviteten man holder på med. De oppfordrer også til bruk av trygghetsutstyr som sender/mottaker, spade og søkestang om man ferdes i snødekt terreng.