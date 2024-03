– Det er ingen tvil om at de siste ukene har vært tøffe for oss på Kode. Vi mister nå verdifulle kollegaer, noe som er både vemodig og tungt. Til tross for dette er jeg er lettet over at vi unngår oppsigelser, og nå skal vi komme oss videre sammen, sier direktør Petter Snare i en pressemelding.

Sluttpakkene, som kommer etter at det ble kjent at museet må kutte utgifter på 16 millioner kroner, ble presentert for de ansatte torsdag for to uker siden.

Fristen for å søke sluttpakke for de ansatte gikk ut fredag, og mandag morgen ble det kjent hvor mange som har søkt.

De 18 som har søkt sluttpakke, slutter 31. mars, ifølge museet. Kode har 96 ansatte, hvorav 91 er ansatt i faste stillinger.