Enrique holdt pressekonferanse foran tirsdagens Champions League-møte med spanske Real Sociedad i San Sebastián. Seansen handlet imidlertid om mye mer enn kampen.

Mbappé har ennå ikke spilt en hel kamp for PSG etter at han nylig informerte klubben om at han forlate den gratis til sommeren. Siden han kom inn fra benken og ble matchvinner mot Nantes 17. februar, er 25-åringen byttet ut i to påfølgende Ligue 1-kamper.

Sist fredag ble han tatt av ved pause.

Mandag ble Luis Enrique bombardert med spørsmål om Mbappé. Treneren virket tidvis opprørt, men sa også spøkefullt via tolken som oversatte at han egentlig ikke forsto spørsmålene.

– Det er veldig enkelt å håndtere (flommen av Mbappe-spørsmål), jeg tar bare de spørsmålene journalistene kommer med og svarer på hva jeg vil, det er min løsning, sa Enrique.

– Kampen tirsdag er så viktig at jeg ikke har noen kommentarer å komme med (om Mbappe), fortsatte han.

PSG har med seg en 2-0 ledelse til møtet med Real Sociedad. Alt tyder på at kvartfinalebilletten blir løst i San Sebastián.

Det spekuleres høyt i at Real Madrid blir neste stopp for Mbappé.