– Vi er ikke der i dag at vi kan si om hun har tillit eller ikke fra vår side. Det må vi diskutere hos oss, sier Frp-nestleder Hans Andreas Limi til NTB.

Han sier at partiet er i en prosess hvor de skal finne ut om de stiller seg bak Erna Solberg som statsministerkandidat.

– Det er en prosess vi har satt i gang. Vi må diskutere litt. Både strategisk og politiske saker, og spørsmålet om å gå inn i regjering eller ikke fram mot valget høsten 2025, sier Limi.

Vanskeligere med tillit

Han lover en beslutning i god tid før valget.

– Gjør det som har kommet fram i arbeidet i kontrollkomiteen det vanskeligere for Frp å ha tillit til Erna Solberg som eventuell statsministerkandidat?

– Ja, det tenker jeg at det er viktig å være ærlig på. Det kan gjøre det litt vanskeligere, og det vil i hvert fall bli vektlagt i den interne prosessen. Det er det ingen tvil om, sier Limi.

Kontrollkomiteen på Stortinget kom onsdag med sterk kritikk av Erna Solberg for å ha vært inhabil i perioden da hun var statsminister fram til 2021. Ektemannen Sindre Finnes drev med omfattende aksjehandel i samme periode.

Erna tok ansvar

KrF er på sin side helt klar i støtten til Erna Solberg og til Høyre. Nestleder Dag-Inge Ulstein sier resultatet fra kontroll- og konstitusjonskomiteen har vært avhengig av de involvertes samarbeid og åpenhet.

Så selv om KrF stiller seg bak den sterke kritikken fra komiteen, mener Ulstein også at Erna Solberg har tatt ansvar.

– Det er ingenting i dag som har endret hvordan vi ser på et eventuelt samarbeid med Høyre og med den som Høyre peker på som sin statsministerkandidat, og det er Erna Solberg i dag, sier Ulstein.

Venstre uten svar

NTB forsøkte uten hell onsdag å få kommentarer fra Venstre-leder Guri Melby og nestlederne Sveinung Rotevatn og Abid Raja. Venstre-leder Guri Melby har tidligere åpnet for selv å være statsministerkandidat i 2025, men senere gått ut og avvist dette.

Melby sa i januar til Aftenposten at partiet ikke har startet prosessen med å diskutere om de igjen skal stille seg bak Høyre-leder Erna Solberg som statsministerkandidat.

Grunde Almeland (V), som har vært saksordfører for habilitetssakene i Stortinget, er opptatt av å skille mellom komitéarbeidet og statsministerspørsmålet.

– Det er naturlig at Venstre svarer på samarbeidsspørsmål, men det får partiet gjøre etter hvert. I dag er det viktig for oss å ha oppmerksomheten på de ganske grove bruddene på et helt grunnleggende regelverk for politikere som er blitt avdekket, sier han til NTB.

MDG: Forskjellige spørsmål

Miljøpartiet De Grønne har slått fast at de er et blokkuavhengig parti, og kan ende opp med å støtte både en borgerlig og en rødgrønn regjering.

Nestleder Lan Marie Nguyen Berg er opptatt av å skille mellom den sterke kritikken de retter gjennom kontrollkomiteen og spørsmålet om Erna Solberg som statsministerkandidat.

– Men vil dere kunne ha tillit til Erna Solberg hvis hun skal lede en regjering?

– Dette er noe som partiet vil ta stilling til. Og så er det jo partiet Høyre som må ta stilling til om Erna Solberg er deres statsministerkandidat. Og så er det velgerne som må ta stilling til hvem de stemmer på etter valget. Så det er et spørsmål som må avklares på et senere tidspunkt, sier Berg.

Hun mener for øvrig at Solberg burde ha gått av som Høyre-leder da aksjesaken ble rullet opp.

– Det svekker demokratiet at man ser at dette ikke har større konsekvenser for henne, sier Berg.

Høyre holder på Erna

Høyre-leder Erna Solberg sa onsdag at hun tar til seg den sterke kritikken fra komiteen.

– Jeg er helt enig i at det er på sin plass at jeg får kritikk for dette, sier Solberg.

Høyre-nestleder Henrik Asheim vil ikke spekulere i hva de andre partiene på borgerlig side måtte mene om partilederen som statsministerkandidat ved valget i 2025.

Han understreker at det ikke er noe ved kritikken onsdag som innad i Høyre rokker ved at hun er partiets kandidat.

– Nei, det gjør jo ikke det. For det er jo partiet Høyre som velger partileder og statsministerkandidat. Og det avklarte vi jo, at selv om saken er alvorlig, så mener vi at vi kan ha tillit til Erna Solberg, sier Asheim.

– Hun var jo inhabil uten at hun var klar over det selv, legger han til.