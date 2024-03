Han skal ha brukt falske legitimasjon for å framstå som Jon Almaas, Galvan Mehidi og Fredrik Solvang for å få tak i mobiltelefoner fra flere butikker på Østlandet, melder NRK.

35-åringen har oppgitt spillavhengighet som motiv. Mannen forklarte under rettssaken at han jobbet for en annen person som sto bak de falske legitimasjonen, men han ble ikke trodd på dette.

Mannens forsvarer, advokat Arild Humlen, mener det er åpenbart at 35-åringen ikke handlet alene. Han er kritisk til at politiet ikke har gjort mer for å finne mannen som hjalp klienten med bedrageriene.

35-åringen, som er fra Afghanistan, er flere ganger tidligere dømt for tyverier og bedragerier. Han ble utvist fra Norge i 2012, men har nå søkt asyl her i landet.