– Det er rimelig grunn til å iverksette etterforskning i saken hvor politiet, etter å ha mottatt en bekymringsmelding fra Fossumkollektivet, unnlot å spore mobiltelefonene til Mina og Mille Hjalmarsen, skriver Spesialenheten i en pressemelding.

TV 2 skrev først om saken som gjelder tvillingjentene som rømte fra barnevernsinstitusjonen Fossum ung fredag 6. januar. Behandlerne mente det var fare for jentenes liv. De ba om sporing av telefonene, men fikk nei fra Øst politidistrikt.

– Jentene hadde blitt reddet om mobiltelefonene hadde blitt sporet, sa daglig leder Mona Spakmo i Fossumkollektivet.

Natt til 8. januar ble tvillingene funnet døde i en leilighet i Spydeberg som følge av en overdose. En person er siktet for uaktsomt drap, men nekter straffskyld.

Formålet med etterforskningen er å avklare spørsmålet om ansatte i politiet har foretatt en straffbar handling eller unnlatelse av sådan i tjenesten.

Spesialenheten skriver at undersøkelsene iverksettes på bakgrunn av medieoppslagene om politidistriktets unnlatelse av å spore mobiltelefonene. Enheten vil innhente opplysninger fra politiet og pårørende.

I en TV 2 -sak i slutten av oktober begrunnet politiet hvorfor de valgte å ikke spore jentenes mobiltelefoner.

– Vår vurdering på det tidspunktet var at det ikke var fare for liv og helse. Prosedyrene tilsier at det skal være en høy terskel for å iverksette sporing, forklarte seksjonsleder Ove Furseth ved Felles straffeinntak i Øst politidistrikt.

Han erkjente ifølge TV 2 samtidig at politiet har grunn til å ta selvkritikk.