– Bilen ble totalvrak, skriver Øst politidistrikt på X.

Det var ved 0.30-tiden at bilen kjørte av veien. I bilen satt tre ungdommer. To av de tre slapp uskadd fra ulykken, mens en person ble lettere skadd og fraktet til legevakt for tilsyn eller behandling.

Politiet opplyser at bilføreren var en mann på 18 år.