– Det var en lettelse. Jeg synes vi fortjener å få prøvd dette, det må jeg virkelig si, sier Jakob, fetterens far til VG.

Siden sønnens hans ble feilaktig tiltalt for drapet på Birgitte Tengs for 27 år siden, har han jobbet for en frifinnelse. I fjor ble sønnen kvitt erstatningsdommen, og siden har familien kjempet for å få oppreisning og erstatning.

Årsaken til at Statsforvalteren avviste søknaden fra familien i oktober, er at Jakob og kona til sammen har en inntekt som overskrider grensen for fri rettshjelp på 540.000 kroner.

Etter at familien klaget på avslaget har Statsforvalteren vurdert søknaden annerledes. Det finnes ifølge VG unntak fra regelen dersom utgiftene til saken vil være betydelig i forhold til den økonomiske situasjonen til de som søker.

Jakob forteller til VG at han og kona ikke hadde hatt mulighet til å reise søksmål mot staten dersom advokatutgiftene ikke ble dekket.