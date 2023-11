Nestleder og helsepolitisk talsperson i SV, Marian Hussein, skriver i en epost til NTB at regjeringen har skylda.

– Bemanningskrisen i helse burde være helseministerens jobb nummer en. Der har hun ikke klart å levere, sier Hussein, og nevner også deltid, sykefravær og turnover.

– Alt sammen er utfordringer det er mulig å gjøre noe med, men som krever politisk vilje og tiltak.

I stedet for å vise reell vilje til å løse bemanningskrisen, og innføre nødvendige tiltak og planer for å sikre nok folk på jobb, mener SV regjeringen har satt i gang en prosess i Helse nord for å flytte på folk og legge ned tilbud.