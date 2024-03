– Vi er ikke fornøyde med tilstanden. Vi ser at vedlikeholdet av anlegget er ikke er bra. Det renner vann inn i anlegget og miljøet er dårlig, sier avdelingsdirektør for atomsikkerhet og kildeforvaltning, Tone Bergan, i DSA til Indre Akershus Blad.

Himdalen er Norges nasjonale deponi for sluttlagring av lav- og mellomaktivt radioaktivt avfall. I årene som har gått har DSA regelmessig vært på befaring på anlegget, men aldri gjennomført et så grundig tilsyn som nå, skriver avisen.

– Det er viktig å understreke at det ikke er påvist lekkasjer ut av anlegget. Radioaktivt avfall har derfor ikke kommet ut, understreker Bergan.

Sektordirektør Elisabeth Strålberg ved Institutt for energiteknikk (IFE) på Kjeller bekrefter overfor avisen at IFE er enig med DSA om funnene som er gjort.

– Vi er allerede i gang med tiltak. For IFE er det viktig å poengtere at deponiet i dag er helt trygt for mennesker og miljøet rundt. DSA fant ved målinger ikke forurensing/lekkasje ved tilsynet, hvilket er i tråd med IFEs egne regelmessige målinger, sier Strålberg.