– Det første jeg gjorde, var å skifte – for å ta av meg det som gjør at jeg ser skeiv ut. Jeg kledde av meg det skeive, så ingen skulle se at jeg er et terrormål, sa Dag Andre Werner Larsen (37).

Først i 5-6-tiden lørdag 25. juni fikk Larsen gå hjem etter å ha bistått politiet og forklart seg om sine opplevelser, i likhet med andre som fikk beskjed om å vente inn på et hotell i nærheten.

Sola skinte da han kom ut på gata utenfor. Han hadde på seg festklærne fra kvelden før – «lårkort skjørt, singlet og ser ut som en homo gjør på pridenatta», framkom det da han vitnet i Oslo tingrett onsdag morgen.

Larsen gikk ikke hjem, trass forsikringer fra en tungt bevæpnet politimann i full beredskapsuniform om at det var det helt trygt å gjøre. Frykten fikk ham til på gå på kontoret i nærheten, hvor han skiftet klær.

Frykten vedvarte

– Følelsen av ikke å være trygg og synlig skeiv, vedvarte veldig, veldig lenge, sa Larsen.

Han var en av dem som befant seg på London Pub og som søkte tilflukt på dansegulvet da Zaniar Matapour begynte å skyte. Som mangeårig sykepleier med fordypning i førstehjelp, endte han med å gi akutt førstehjelp til Espen Evjenth. Han hadde segnet om på dansegulvet og lå blødende der etter å ha blitt skutt i hodet.

Før alarmen ble avblåst, satt Larsen og ventet på at noen skulle komme inn døra «og så er det slutt».

– Det tok lang tid før utryggheten la seg. Dette skjedde ikke med oss fordi vi tilfeldigvis var der da, det skjedde fordi noen ville skade de som er skeive. Denne gangen var de representert ved Zaniar Matapour, men de er fortsatt der ute, sa Larsen.

Føler seg som terrormål

Rettssaken mot terrortiltalte Zaniar Matapour (44) er inne i sin sjette dag onsdag. Tre vitner som bisto med å gi førstehjelp til personer som ble skadd under skytingen forteller om sine opplevelser – ikke bare av den akutt situasjonen som rammet den natt til 25. juni 2022, men også om at de selv opplevde å være terrormål fordi de er skeive.

Matapour selv har ikke sagt noe om motivasjonen for skytingen eller hensikten med handlingene han begikk den natten. Han får riktignok muligheten til det senere onsdag.

Matapours forsvarer, advokat Marius Dietrichson, sier det ikke ligger an til noen endret holdning fra klientens side onsdag.

– Den sekvensen vi får nå, er at tiltalte får anledning til å forklare seg. Nemlig at han ikke vil svare på spørsmål. Det tror jeg vi bare får notere oss, så får vi gå videre i bevisbildet, sier Dietrichson til NTB.