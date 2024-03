– Østersene er solgt til restauranter, grossister og delikatesseutsalg i hele landet, og sykdomstilfellene er meldt fra flere ulike restauranter, opplyser Mattilsynet.

Importøren À la Carte Produkter AS ber dem som har kjøpt østers fra dem, kaste dem eller levere dem tilbake. I delikatesseutsalgene blir østers solgt uemballert og uten merking.

– Dersom du er usikker på om du har kjøpt østers fra de berørte partiene, kan du ta kontakt med utsalgsstedet, eller kaste dem, skriver tilsynet.

Matforgiftning med norovirus kan gi akutt kvalme, oppkast, magesmerter og/eller diaré. I tillegg kan man få influensalignende symptom som feber, muskel- og leddverk og hodepine.

Sykdommen er vanligvis mild og går over av seg selv etter et par-tre dager hos folk som ellers er friske. Norovirus er ifølge Mattilsynet den vanligste årsaken til det vi vanligvis omtaler som «omgangssyke». Når det er mye av dette viruset i omløp, øker også risikoen for å bli syk av å spise østers.

Siden østers ofte spises rå, er det fort gjort å bli syk hvis de er infisert av virus. Koking og steking dreper norovirus, men det er usikkert om damping er nok.