– Vi ønsker ikke å gå inn på hva slags våpen som ble brukt, men foreløpig viser etterforskningen ingen tegn til at det ble tatt i bruk en lyddemper, sier politiadvokat Ann Iren Svane Mathiassen til NTB.

Hun opplyser at de har gjennomført mange vitneavhør etter trippeldrapet i Torpo, men at de per nå ikke har kommet nærmere å finne et motiv.

– Nei, per nå har vi ikke noen klar formening om bakenforliggende forhold, men det blir en veldig viktig del av etterforskningen fremover, forteller Svane Mathiassen.

Etterforskningen fortsetter inn i påskehelgen med tidskritiske etterforskningsskritt. Utenom det tidskritiske opplyser politiadvokaten at det blir litt mindre trykk på etterforskningen.

Hun sier det er vanskelig å anslå hvor lenge etterforskningen vil pågå med full styrke, men at så lenge de mottar interessante opplysninger vil de undersøke videre.

Faren i familien er siktet for å ha drept kona og to voksne barn, før han deretter skal ha tatt sitt eget liv.

Det var Ingunn Slaatten (53), Sander Slaatten (22) og Signe Slaatten (18) som ble skutt og drept.

Skjærtorsdag blir det avholdt sørgegudstjeneste i Torpo kirke.

– Kirken ønsker å gi et rom til denne kollektive sorgen og hjelpe til med å sette ord på det meningsløse. Å stå sammen i det mørke og tunge, kan lette litt, sier biskop Jan Otto Myrseth, som vil delta i sørgegudstjenesten.