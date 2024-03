– Vi er svært tilfredse med det valgte eksteriørdesignen vårt, og vi har ingen beklagelse angående beslutningen vi har tatt, skriver russegruppen i en felles uttalelse til VG.

Russebussen «Pøbben» ble anmeldt av Kvinnegruppa Ottar, som mener bussen har et eksteriør som bryter med loven.

På den ene langsiden av bussen er det en større tegning av seksuell art. Kvinnegruppa har anmeldt bussen for brudd på to av straffelovens paragrafer. Paragraf 317 om pornografi og paragraf 318 om utstillingsforbud av bilder av eksplisitt seksuell karakter.

– Kvinnegruppa Ottar reagerer kraftig på at noen skal kunne kjøre rundt i offentligheten med sitt kvinnefiendtlige budskap, skriver de i anmeldelsen.

Guttene på russebussen fra Bryne sier de står for sin beslutning.

– Vi står fast ved vårt valg med et åpent sinn og respekt for ulike perspektiver. Vi er åpne for dialog og diskusjoner om temaet, samtidig som vi er trygge på vår beslutning.

Saken har nådd helt opp til kunnskapsministerens bord, som også er fra Rogaland.

– Kunnskapsministeren vurderer normalt ikke dekorasjoner på russebusser, men om jeg skal mene noe personlig, så er det jo i ungdommens natur å provosere og sjokkere. Selv synes jeg dette var ganske «harry», men jeg er kanskje heller ikke i målgruppen til Bryne-russen, sier Kari Nessa Nordtun (Ap) til NTB.