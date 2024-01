– Det har vært et år med store kontraster her i Norge, men i snitt har det vært et ganske normalt år, sier statsmeteorolog Terje Alsvik Valle, som fredag presenterte en oversikt over værhåret i Norge i 2023.

Meteorologisk institutt oppsummerer det som et rekordår, både nasjonalt og globalt.

– Fjoråret har vært preget av ekstreme hendelser globalt og nasjonalt. Globalt har vi sett flere omfattende flommer, tørke og ikke minst enorme skogbranner, sier direktør Roar Skålin i Meteorologisk institutt.

Han trekker fram blant annet ekstremværet Hans som førte til voldsomme oversvømmelser i Sør-Norge i august.

– Her i landet merker vi særlig klimaendringene gjennom endringer i nedbørsmønsteret. Det blir mer nedbør, og nedbøren blir mer intens. Dermed blir det også flere alvorlige hendelser forårsaket av vann på avveie, sier Skålin.

Klimaminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) sier tallene viser at det er viktig å øke innsatsen for klimatilpasning.

– Unormalt krevende er nok den nye normalen, sier han.

– Vi vil se mer og mer ekstremvær de neste 25 årene. På grunn av historiske utslipp er klimaendringene de neste 20 årene i stor grad gitt.