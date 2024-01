Gratis frukt og grønt til barn og unge og forbud mot markedsføring av usunn mat til disse gruppene er blant de fem kostnadseffektive tiltakene ekspertgruppa anbefaler direkte i rapporten , som ble overrakt helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) fredag.

I tillegg kommer en egen avgift på sukkerholdig drikke, obligatorisk matmerking og reduserte porsjonsstørrelser.

Gruppa sier også at blant annet gratis skolemat og styrket mat- og helsefag kan støtte eller supplere disse tiltakene – i tillegg til flere andre grep. Et annet supplerende tiltak kan være en aldersgrense på 18 år på energidrikk som stanser barn og unge fra å kjøpe dem.

90 prosent av sykdomsbyrden

Frukt og grønt-anbefalingen skal gjelde alle elever i grunn- og videregående skole og barn i barnehager. Mer sunn mat i offentlige innkjøp kan også bidra, mener gruppa.

Ekspertgruppa, som ble nedsatt av regjeringen i juli i år, er ledet av professor Geir Sverre Braut fra Høgskulen på Vestlandet og Stavanger universitetssjukehus. Det består av totalt ti medlemmer samt et sekretariat fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

Omtrent 90 prosent av sykdomsbyrden og to tredeler av dødsfallene i Norge har bakgrunn i ikke-smittsomme sykdommer, som kreft, diabetes type 2 og hjerte- og karsykdom. Et godt kosthold kan bidra til å forebygge dette.

Dulting

Et annet tiltak på lista fra ekspertutvalget er såkalt dulting. Det er å skape omgivelser som gjør at folk fristes til å ta bedre valg. «Forslaget om reformulering av reduksjon av porsjonsstørrelser er noe som ekspertgruppa ser på som dulting på systemnivå», skriver de.

Gruppa skriver videre at de kunne tenke seg at man tester ut såkalte sunn kasse-soner i matbutikken.

– Det er store og voksende sosiale ulikheter når det kommer til kosthold, og det er viktig at vi setter inn tiltak som kan bidra til å utjevne de sosiale forskjellene. Vi vet at usunt kosthold er en av de viktigste risikofaktorene for å utvikle diabetes, hjerte- og karsykdommer og kreft. Derfor er denne rapporten viktig for oss, sier Kjerkol i en pressemelding.