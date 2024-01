Spørsmål om fortsatt tvungent psykisk helsevern for Kongsberg-drapsmannen

Buskerud tingrett skal behandle spørsmålet om Espen Andersen Bråthen fortsatt skal være under tvungent psykisk helsevern. Han drepte fem tilfeldige personer i Kongsberg i oktober 2021 og ble dømt til overføring til tvungent psykisk helsevern. Nå mener han det ikke er fare for at han skal begå flere kriminelle handlinger.

Landbruksministeren møter Tine og Nortura

Landbruks- og matminister Geir Pollestad (Sp) møter tirsdag Tine og Nortura i forbindelse med mangelen på flere norske varer. Spesielt Tine har fått sterk kritikk for melkemangelen og Pollestad har vært soleklar på at Tine ikke har gjort en god nok jobb.

Sivil rettssak mot Trump for injurier starter

Rettssaken mot Donald Trump starter etter planen på Manhattan, der han er saksøkt for injurier av journalisten E. Jean Carroll. Injuriesøksmålet gjelder daværende president Trumps benektelse av voldtektsanklagene fra Carroll.

Behandling av Julio Kopsengs søknad om prøveløslatelse

13. januar i år 2023 sendte voldtektsdømte Julio Kopseng inn en begjæring om prøveløslatelse etter å ha sonet minstetiden på ti år av en dom på 21 års forvaring. Behandling av begjæringen skjer i Ringerike, Asker og Bærum tingrett i Sandvika fra 16. til 18. januar.

Kopeng ble i 2016 dømt til 21 års forvaring med en minstetid på ti år for overgrep mot 17 kvinner, blant annet 16 voldtekter. Det er tidenes strengeste straff for voldtekt i Norge.

Rettssaken mot Anders Besseberg fortsetter

Rettssaken mot tidligere IBU-president Anders Besseberg går inn i sin andre uke, og aktoratets utspørring av tiltalte fortsetter. Rettssaken pågår fra 09.15 i Buskerud Tingrett.

Besseberg var president i Det internasjonale skiforbundet fra 1992 til 2022, og er tiltalt for grov korrupsjon. Økokrim mener at Besseberg blant annet ved flere anledninger har mottatt gaver fra russiske myndighetspersoner, men han nekter straffskyld.