Angrep mot opprørere i Jemen

Amerikanske og britiske styrker har gjennomført omfattende angrep mot houthi-opprørere i Jemen. Målet er å stanse angrepene mot skipstrafikken i Rødehavet.

De første meldingene om angrep kom noe etter midnatt norsk tid. Noe over en time senere ble det bekreftet av både USAs president Joe Biden og Storbritannias statsminister Rishi Sunak. – Disse angrepene er et direkte svar på de enorme houthi-angrepene mot internasjonal skipsfart i Rødehavet, sier Biden.

Rødehavet-problemer stanser Tesla-produksjon

Tesla stanser det meste av bilproduksjonen i Tyskland i to uker fra slutten av januar. Grunnen er mangel på komponenter som følge av problemene i Rødehavet. Produksjonen ved fabrikken i Grünheide, nær hovedstaden Berlin, stanses for det meste mellom 29. januar og 11. februar.

– Den væpnede konflikten i Rødehavet og den påfølgende endringen i transport mellom Europa og Asia via Kapp det gode håp påvirker også produksjonen i Grünheide, opplyser Tesla i en uttalelse.

Mann skutt og drept nord i Sverige

En mann på rundt 25 år som ble funnet skutt i Sandviken ved Stockholm, døde av skadene. Ingen er pågrepet i saken. Meldingen om saken kom rett etter klokka 18 i går, og de som varslet politiet, fortalte om høye smell.

Mannen ble fraktet til sykehus, men livet sto ikke til å redde, meldte politiet i går kveld. Saken etterforskes som drap.

Skytevåpen brukt i voldshendelse på Nesodden

En mann er lettere skadd etter en voldsepisode på Nesodden sent i går kveld. Ifølge politiet ble det trolig brukt skytevåpen mot offeret. Politiet opplyser at mannen er truffet av et prosjektil og fremstår som lettere skadd.

Tre personer er pågrepet i forbindelse med hendelsen. Alle de involverte beskrives som unge menn.

Ny seier for Emil Lilleberg og Tampa Bay

Emil Martinsen Lilleberg og hans Tampa Bay Lightning vant NHL-oppgjøret hjemme mot New Jersey Devils i natt norsk tid. Det sto 3-3 etter ordinær tid, men Tampa Bay stakk av med seieren etter spillerforlengelse.

I overtiden avgjorde Darren Raddysh da han hamret pucken opp i venstre kryss. 22 år gamle Lilleberg fra Sarpsborg fikk totalt 14 minutter og 56 sekunder på isen.