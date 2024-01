Like over midnatt meldte politiet at de hadde rykket ut til Nesodden etter melding om at flere gjerningspersoner hadde utsatt en beboer for vold.

Da hadde politiet kontroll på tre personer de mener kan ha noe med hendelsen å gjøre.

Politiets opplyser at deres etterforskning tilsier at det har blitt benyttet et skytevåpen mot fornærmede, som er mannen som er bosatt på stedet.

– Han er truffet av et prosjektil og fremstår som lettere skadd, skriver Øst politidistrikt på X (tidligere Twitter)

De tre pågrepne, samt fornærmede vil bli avhørt, opplyser politiet.