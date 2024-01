Totalt rundt 30 publikummere ble rammet av fargesmitte som følge av at armlenene i Olavshallen ikke hadde tørket, skriver Bygg.no

Olavshallens direktør Ann Elisabeth Wedø mente at selskapet som utførte jobben, skulle dekke erstatningskravene, skriver Adresseavisen.

Selskapet Fair Deal, som utførte renovasjonen, saksøkte tidligere i desember Fargehuset Østerlie og mente det var dette selskapet som var ansvarlig.

De mener nemlig at malingen som ble foreslått av leverandøren, har vist seg å være en kjemisk ustabil maling- og lakkblanding som ikke tørker før flere måneder etter angitt tørketid.

Nå har Trøndelag tingrett sagt sitt. De mener det er Fair Deal som må stilles til ansvar. Selskapet blir dermed nødt til å dekke erstatningskravene og betale 162.110 kroner til Fargehuset i sakskostnader.

– Det ble et skuffende resultat for Fair Deal, sier advokat Sam Erling Harris til Adresseavisen.

– Domstolen bekrefter med dette samme syn som Fargehuset Østerlie har fremholdt under hele saksgangen, nemlig at ansvaret for svertingen av pigmenter var en konsekvens av Fair Deals utførelse, og ikke som følge av verken mangelfull rådgivning eller feil ved produktene, sier Fargehuset Østerlies advokat Daniel Alexander Lindqvist til Bygg.no

Det er uklart om selskapet vil anke saken. Ankefristen utløper i begynnelsen av februar.