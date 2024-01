– Det var en rekke uheldige omstendigheter samtidig, dessverre fikk vi innstillinger, og dessverre gikk det ut over kundene våre, sier pressevakt Sofie Bruun i Ruter til Avisa Oslo.

Til uka skal temperaturen i hovedstaden på nytt falle, noe som kan bety nye utfordringer i kollektivtrafikken.

Derfor jobber Ruter nå med en plan, hvor følgende er del av hva de ser på, forteller Bruun til avisen:

– Busslogistikk

– Ruteplanlegging

– Hvilke kjøretøyer som kjører hvilken rute.

– Vi ønsker jo selvfølgelig at alt skal gå som normalt, det er jo ikke hyggelig for noen når kollektivtrafikken ikke går som den skal. Vi bretter opp ermene og ser på hvilke løsninger vi kan komme med og hvordan vi best mulig kan forberede oss for en ny kuldeperiode. Vi jobber på spreng, sier Bruun.