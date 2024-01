Presidentvalg på Taiwan

Det skal velges både president og ny nasjonalforsamling på den selvstyrte øya som Kina og det store flertallet av verdens land anser som en del av Kina. Kampen om velgerne er hard, og regjeringspartiet DPP og det største opposisjonspartiet KMT har helt ulik retorikk når det gjelder Kina.

Gaza-demonstrasjoner i London, Washington og Tel Aviv

Det holdes en ny demonstrasjon til støtte for palestinerne i den britiske hovedstaden lørdag fra klokken 13. I Washington starter en solidaritetsmarsj klokken 19 norsk tid og ventes å bli en av de største propalestinske demonstrasjonene i USA noensinne. I Israel vil derimot demonstrantene samle seg til en 24 timer lang protest i Tel Aviv for å kreve at gislene på Gazastripen løslates etter 100 dager i fangenskap.

Første delfinale i Melodi Grand Prix

Lørdag går første delfinale i årets norske Melodi Grand Prix av stabelen på NRK. I den første delfinalen deltar blant annet tidligere vinner Margaret Berger og metalbandet Gothminister. Til sammen skal 18 artister delta i de tre delfinalene. Andre delfinale er 20 januar og tredje finale er 27. januar. Tre artister går videre fra hver delfinale, slik at det i finalen i Trondheim 3. februar skal delta ni artister.

Manchester City får ingen Haaland-hjelp mot Newcastle

Det spilles i dag to kamper i engelsk Premier League. Chelsea – Fulham spilles klokken 13.30, mens Newcastle – Manchester City går av stabelen klokken 18.30. Erling Braut Haaland er fortsatt skadd, og er ikke i troppen til Manchester City.