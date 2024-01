Ulykken skjedde en halv kilometer fra stasjonen i Cicalengka i Bandung vest på den folkerike øya. Stedet ligger rundt 14 mil sørøst for hovedstaden Jakarta.

Det var et hurtigtog fra landets nest største by Surabaya som kollidert med et pendlertog, opplyser det nasjonale togselskapet. Årsaken til ulykken er foreløpig ikke kjent.

Bilder fra stedet viser ødelagte vogner. En av dem har sporet av og havnet i en risåker.