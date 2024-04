Flere medier har meldt at nemnda for studentsaker ved Nord universitet har underkjent masteroppgaven til Kjerkol på grunn av juks.

Men Kjerkol ville ikke kommentere saken da hun var på Stortinget torsdag ettermiddag.

– Jeg kommer ikke til å kommentere noen ting før vi har mottatt konklusjonen fra Nord universitet, og det har vi ikke. Jeg kan ikke kommentere en mulig lekkasje til mediene. Det håper jeg dere har forståelse for, sier Kjerkol.

Nemndas konklusjon over oppgaven beskrives overfor NRK som grundig og tydelig. Oppgaven er preget av langt grovere feil enn slurv, det handler om plagiat, ifølge NRKs opplysninger.

Nemnda har ikke offentliggjort konklusjonen, men helseministeren har tidligere sagt at hun mener det er naturlig at hun opplyser om utfallet.

Et stort pressekorps hadde møtt opp i vandrehallen på Stortinget for å få kommentar fra Kjerkol, etter at hun hadde deltatt i en debatt i stortingssalen.