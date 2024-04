Biden sier at han ikke vet hva sentralbanken Federal Reserve vil velge å gjøre, men understreker at regjeringen i USA har en plan for å få bukt med inflasjonen.

Biden tok onsdag imot Japans statsminister Fumio Kishida i Washington. Det skjedde på en dag der inflasjonstallene viste en utvikling som passer dårlig for en sittende president i et valgår. De var nemlig noe høyere enn ventet, og analytikere mener det nå er sterk tvil rundt muligheten for et rentekutt i juni. Biden er likevel optimist.

– Jeg står fortsatt fast på min spådom om at det blir et rentekutt før året er omme, sa Biden.

Det var dårlig stemning på New York-børsene etter inflasjonsmeldingen, og både S&P 500, Dow Jones og Nasdaq var midt på dagen ned godt over 1 prosent.