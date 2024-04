Nord universitet tar stilling til Kjerkols masteroppgave

Nemnda for studentsaker ved Nord universitet skal ta stilling til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkols (Ap) masteroppgave. Kjerkol er anklaget for å ha jukset og plagiert tekst i sin masteroppgave etter at det ble avdekket over 125 tekstlikheter i hennes masteroppgave i helseledelse, som hun tok ved universitetet i 2021. Helseministeren har hyret inn advokat for å forsvare seg mot fuskeanklagene.

EU stemmer over asylreform

EU-parlamentet skal stemme en siste gang over EUs nye asylpakt, som skal gjøre det vanskeligere for migranter og flyktninger å komme inn i unionen. Avtalen skal også sikre bedre byrdefordeling mellom medlemsstater. Parlamentet har imidlertid innført en «alt eller ingenting»- prosedyre, som betyr at dersom en av delene blir nedstemt, faller hele pakken. Det er første gang EU-landene har greid å enes om en helhetlig asylpolitikk.

Valg i Sør-Korea

Velgerne i Sør-Korea skal avgjøre sammensetningen av nasjonalforsamlingen, som har 300 representanter og setter agendaen for det meste av innenrikspolitikken de neste fire årene. Høye levekostnader og økende matpriser har vært viktige saker i valgkampen. Landets mektige presidentembete gir parlamentet liten innflytelse på utenrikspolitikken.

Champions League

Onsdag kveld er det duket for nok et storoppgjør i Champions League. Kylian Mbappe og PSG tar imot Barcelona i Paris, mens tyske Dortmund tar turen til den spanske hovedstaden for å møte Atletico Madrid. I de to andre kvartfinalene som ble spilt i går, endte storoppgjørene på følgende vis: Real Madrid-Manchester City 3-3 og Arsenal-Bayern München 2-2. Returoppgjørene spilles tirsdag og onsdag 16. og 17. april. Vinnerne av disse oppgjørene møtes i semifinale.

Id-feiringen markeres verden rundt

Muslimer over hele verden samles for å feire Id al-fitr, som markerer slutten på fastemåneden ramadan. Festen innledes med en rituell fellesbønn og preken i moskeen. Deretter kler man på seg festklær, og barn og vokse gir og mottar gaver. Det er vanlig å besøke familie og venner, og gravsteder, og sende id-hilsener. I tillegg gir man almisser i forbindelse med høytiden, som feires av millioner av mennesker.