– Allerede før vi kommer til rushtiden har Gjensidige registrert 115 skademeldinger fra trafikken i dag, sier kommunikasjonssjef Bjarne Aani Rysstad i Gjensidige i en pressemelding.

Halvparten av skademeldingene gjelder veihjelp. Det er ulike typer kollisjoner som påkjøring bakfra og kollisjon i kryss. Det er flest skader i Viken, og deretter følger Vestland og Oslo, opplyser Rysstad.

Han sier at det er ingen tvil om at tallene er høye, selv om det er for tidlig å sammenligne dem med en vanlig vinterdag.