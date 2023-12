– I stadig flere deler av transportsektoren er det nå mulig å gå over til nullutslippskjøretøy. Vi fremskynder derfor kravet til nullutslipp i offentlige anskaffelser av buss med ett år, fra 2025 til 2024, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) i en pressemelding.

Han peker på at i arbeidet med å redusere utslipp, må det tas i bruk flere virkemidler, og han sier at det offentlige må gå foran. Å redusere utslippene fra transportsektoren er avgjørende for å nå klimaforpliktelsene, sier han.

De fremskyndede kravene gjelder for buss klasse I, som er bybusser hvor det som oftest er flere ståplasser enn sitteplasser, og med hastighet begrenset til 70 km/t. For hver dieselbuss som byttes ut med elektrisk buss, vil CO2-utslippet reduseres med rundt 50 tonn CO2 per år.

– Dette er ett av flere virkemidler regjeringen tar i bruk for å få ned klimagassutslippene fra transportsektoren, som står for om lag en tredel av Norges klimagassutslipp, og om lag 60 prosent av de ikke-kvotepliktige utslippene, sier Nygård.